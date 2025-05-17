Захарова: Жители ЕС стали жертвами цифрового информационного концлагеря

По словам Захаровой, в Италии с 2022 года наблюдается деградация свободы слова, а журналисты, критикующие действия правительства, становятся мишенью для преследований. В этом контексте она упомянула заместителя председателя Европейского парламента Пину Пичерно, которая систематически инициирует санкции против российских и итальянских журналистов.