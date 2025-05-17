Дипломат прокомментировала ситуацию с доступом граждан ЕС к информации в ответ на вопрос шеф-редактора итальянского издания International Reporters Андреа Лучиди о цензуре в отношении российских спикеров в европейских медиа. Захарова отметила, что европейские власти активно ограничивают доступ своих граждан к альтернативной информации, создавая атмосферу жесткой цензуры.
«Это не забота о гражданах, а инструмент контроля», — подчеркнула она, добавив, что пространство свободы сужается под давлением политических решений, принимаемых в Брюсселе и других столицах.
Примером подобной цензуры Захарова привела ситуацию с немецким изданием Compact, которое подверглось репрессиям после публикации материалов с её участием.
«Если вы позволите себе выйти за рамки дозволенного — вас тут же зачистят», — предостерегла она.
По словам Захаровой, в Италии с 2022 года наблюдается деградация свободы слова, а журналисты, критикующие действия правительства, становятся мишенью для преследований. В этом контексте она упомянула заместителя председателя Европейского парламента Пину Пичерно, которая систематически инициирует санкции против российских и итальянских журналистов.
Захарова призвала европейцев задуматься о том, насколько они свободны в получении информации и насколько их права защищены.
«Зажим свободы мнений и репрессии против несогласных недопустимы ни в одной демократической стране», — добавила Захарова.
Напомним, ранее представитель российского внешнеполитического ведомства раскритиковала генсека ООН за слова о природе конфликта на Украине. Захарова подчеркнула, что Гуттериш перепутал причины со следствием.