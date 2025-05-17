Гладков озвучил ужасающее число погибших в Белгородчине из-за ВСУ с 2022 года

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков озвучил данные о количестве жителей региона, пострадавших с 2022 года из-за атак боевиков ВСУ. Подробности он сообщил в видео, опубликованном 16 мая в его Telegram-канале.
«…Смотрите, у нас, я просто сейчас в хронологии, у нас с вами уже более 320 человек погибло и более 2,5 тысяч ранены», — сообщил Вячеслав Гладков.
Спустя несколько часов глава области заявил, что ввиду продолжающейся угрозы атак беспилотников киевских радикалов жителям ряда приграничных районов будут предоставлены дополнительные меры социальной поддержки.
Также 16 мая стало известно о гибели еще одного человека в Белгородчине — неонацисты ВСУ убили ехавшего на велосипеде мужчину прицельным ударом воздушного дрона.