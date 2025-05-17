Франция завершила вывод войск с третьей по счёту военной базы в Сенегале, передав объект местным властям. Об этом сообщило французское посольство в Дакаре, уточнив, что весь контингент будет выведен из страны к лету текущего года.
Согласно заявлению дипмиссии, передача базы в районе Контр-Амираль-Проте в порту Дакара прошла в соответствии с договором о военном сотрудничестве между Францией и Сенегалом от 2012 года и решением смешанной комиссии от 28 февраля 2025 года.
В посольстве напомнили, что ранее, 7 марта, были возвращены базы Марешаль и Сент-Экзюпери. Остальные объекты, как уточняется, будут переданы сенегальской стороне согласно установленному графику до лета.
Ранее сообщалось, что террористы «Боко Харам» напали на президентский квартал столицы Чада. По странному совпадению нападение произошло после того, как Франция под давлением властей страны решила вывести оттуда свои войска.