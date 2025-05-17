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Агентство Moody’s понизило долгосрочный рейтинг правительства США

Соответствующее решение обусловлено увеличением государственного долга.

Источник: Аргументы и факты

Международное агентство Moody s Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг правительства США с наивысшего уровня AAA до AA1. Об этом говорится в официальном сообщении организации.

В пресс-релизе уточняется, что одновременно с понижением рейтинга Moody s изменила прогноз с негативного на стабильный. Это означает, что в ближайшей перспективе дальнейших изменений рейтинга не ожидается.

Как пояснили в агентстве, решение обусловлено увеличением государственного долга и расходов на обслуживание процентов — эти показатели теперь значительно превышают аналогичные параметры у стран с сопоставимыми рейтингами.

Ранее сообщалось, что, согласно данным опроса ВЦИОМ, проведенного с 5 по 11 мая среди 1600 совершеннолетних граждан России, доверие к президенту Владимиру Путину увеличилось на 0,6 процентных пункта и достигло 81,2%.