Агентство Moody’s понизило долгосрочный рейтинг правительства США

Международное агентство Moody s Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг правительства США с наивысшего уровня AAA до AA1. Об этом говорится в официальном сообщении организации.
В пресс-релизе уточняется, что одновременно с понижением рейтинга Moody s изменила прогноз с негативного на стабильный. Это означает, что в ближайшей перспективе дальнейших изменений рейтинга не ожидается.
Как пояснили в агентстве, решение обусловлено увеличением государственного долга и расходов на обслуживание процентов — эти показатели теперь значительно превышают аналогичные параметры у стран с сопоставимыми рейтингами.
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