Макрон: Трамп в ближайшее время обсудит с Москвой итоги переговоров в Стамбуле

Макрон полагает, что Трамп скоро свяжется с Москвой.
Президент США Дональд Трамп в ближайшее время намерен обсудить с российской стороной итоги переговоров в Стамбуле. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи Европейского политического сообщества в Албании.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕURA.RU получило эксклюзивные комментарии политологов по итогам переговоров в Турции: подробности.
«Президент Трамп рассчитывает организовать переговоры с российской стороной в ближайшие часы или дни, чтобы прояснить то, что имело место (на переговорах в Стамбуле — прим. URA.RU). И попытаться продвинуться вперед», — заявил Макрон. Трансляцию выступления вел Елисейский дворец.
Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства выразил надежду, что по итогам этих переговоров стороны смогут достичь соглашения о прекращении огня. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования и выступает за устранение первопричин конфликта, а также обеспечение интересов страны.