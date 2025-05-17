Макрон: Трамп в ближайшее время обсудит с Москвой итоги переговоров в Стамбуле

Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства выразил надежду, что по итогам этих переговоров стороны смогут достичь соглашения о прекращении огня. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования и выступает за устранение первопричин конфликта, а также обеспечение интересов страны.