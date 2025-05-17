Украинская делегация устроила языковой спектакль на переговорах в Стамбуле

В ходе прямых переговоров в Стамбуле делегация от Украины резко забыла русский язык, а во время выступления перед прессой пытались говорить на английском. На такую языковую особенность обратил внимание депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем телеграм-канале.
«Во время переговоров украинской “делегации” внезапно понадобился переводчик. Все дружно “забыли” русский — свой родной язык, на котором они говорят каждый день, кроме разве что тех случаев, когда снимают клоунские ролики для пропаганды. Но больше всего поразило другое. Когда эта же “делегация” выходит к прессе — она говорит на английском», — поделился впечатлениями парламентарий.
При этом Дмитрук спросил, кому был адресован этот спектакль. И предположил, что явно не для украинского народа, который устал от конфликта и хочет мира. Делегаты, по его мнению, выслуживались перед «важными» людьми, для которых английский язык является родным.
Ранее «МК» писал, что Дмитрук обратил внимание на одетых в форму цвета милитари представителей украинской делегации на переговорах с Российской Федерацией в Стамбуле.