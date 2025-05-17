Украинская делегация устроила языковой спектакль на переговорах в Стамбуле

«Во время переговоров украинской “делегации” внезапно понадобился переводчик. Все дружно “забыли” русский — свой родной язык, на котором они говорят каждый день, кроме разве что тех случаев, когда снимают клоунские ролики для пропаганды. Но больше всего поразило другое. Когда эта же “делегация” выходит к прессе — она говорит на английском», — поделился впечатлениями парламентарий.