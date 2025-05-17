Мединский объяснил логику передачи Крыма Украине в 1954 году

Мединский подчеркнул, что юбилей Переяславской рады, символизировавшей воссоединение Украины с Россией, стал формальным поводом для этого решения. Однако реальным мотивом, по его мнению, была борьба за влияние среди советской номенклатуры, в которой были заинтересованы не только Хрущев, но и его окружение. При этом подобное перераспределение территорий было разрешено производить внутри страны, в случае с Крымом все решения шли от центральных властей.