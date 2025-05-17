Мединский объяснил логику передачи Крыма Украине в 1954 году

Помощник президента России Владимир Мединский в ходе лекции на телеканале «Соловьев.Live» проанализировал историческое решение о передаче Крымской области Украинской ССР.
По его мнению, ключевую роль сыграли не экономические или культурные причины, а внутриполитическая борьба в советском руководстве.
Мединский связал это решение с двумя важными событиями того периода: 300-летием Переяславской рады, отмечавшимся в 1954 году, и расстрелом Лаврентия Берии в декабре 1953-го. Он отметил, что Никита Хрущев, находившийся в шатком положении после устранения Берии, остро нуждался в поддержке украинской партийной элиты.
Официальные обоснования передачи Крыма — такие как общая водоснабжающая инфраструктура, исторические связи и единый хозяйственный комплекс — помощник президента РФ назвал надуманными. По его словам, истинной причиной стало стремление Хрущева заручиться лояльностью украинских руководителей в ЦК КПСС для укрепления собственной власти.
Мединский подчеркнул, что юбилей Переяславской рады, символизировавшей воссоединение Украины с Россией, стал формальным поводом для этого решения. Однако реальным мотивом, по его мнению, была борьба за влияние среди советской номенклатуры, в которой были заинтересованы не только Хрущев, но и его окружение. При этом подобное перераспределение территорий было разрешено производить внутри страны, в случае с Крымом все решения шли от центральных властей.
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