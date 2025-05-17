Мединский связал передачу Крыма Украине в 1954 году с интересами Хрущева

«Хрущев на волоске вообще висит, ему нужен каждый голос, особенно украинских начальников, ему нужны эти голоса в ЦК. Все это объяснялось, что там вода идет с Украины, какие-то исторические связи, единый народно-хозяйственный комплекс — это все галиматья», — сказал Мединский, слова приводит РИА Новости. Также помощник президента добавил, что в подобном исходе был заинтересован не только Хрущев, но и группа лиц и поводом для передачи территории Украине было 300-летие Переяславской рады.