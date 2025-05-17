Ранее «МК» писал, что в офисе главы киевского режима Владимира Зеленского заявили, что президент США в телефонном формате пообщался с нелегитимным президентом Украины, лидерами Франции, Великобритании, Германии и Польши после возвращения Зеленского из Турции. Евролидеры встретились до этого с представителем Незалежной на саммите в Албании.