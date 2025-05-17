Президент США Дональд Трамп собирается в «ближайшие часы или дни» провести переговоры с Россией на предмет итогов стамбульских переговоров с Украиной. Об этом в ходе пресс-конференции в Албании, где проходила встреча Европейского политического сообщества, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.
«Президент Трамп рассчитывает организовать переговоры с российской стороной в ближайшие часы или дни, чтобы прояснить то, что имело место и попытаться продвинуться вперед», — рассказал Макрон.
В Албании на однодневном саммите собирались представители почти 50 европейских стран и организаций. На повестке было обсуждение коллективной безопасности в регионе. Особое внимание было уделено украинскому кризису. Зарубежные СМИ писали, что еврочиновники хотят втянуть в антироссийскую истерию и Западные Балканы.
Ранее «МК» писал, что в офисе главы киевского режима Владимира Зеленского заявили, что президент США в телефонном формате пообщался с нелегитимным президентом Украины, лидерами Франции, Великобритании, Германии и Польши после возвращения Зеленского из Турции. Евролидеры встретились до этого с представителем Незалежной на саммите в Албании.