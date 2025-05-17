Госдеп: западная стратегия истощения России провалилась

В ходе комментария для Fox News Ортэгус подчеркнула, что администрация Дональда Трампа активно работает над созданием условий для переговорного процесса между Москвой и Киевом. По её словам, прежний подход, основанный на формуле «помощь Украине столько, сколько потребуется», не принёс желаемых результатов и не может рассматриваться как действенная стратегия против России.