По заявлениям представителей американской администрации, прежняя западная стратегия изматывания России в украинском конфликте оказалась неэффективной.
Как отметила Морган Ортэгус, заместитель специального посланника президента США, нынешнее руководство страны намерено сосредоточиться на мирном урегулировании.
В ходе комментария для Fox News Ортэгус подчеркнула, что администрация Дональда Трампа активно работает над созданием условий для переговорного процесса между Москвой и Киевом. По её словам, прежний подход, основанный на формуле «помощь Украине столько, сколько потребуется», не принёс желаемых результатов и не может рассматриваться как действенная стратегия против России.
Дипломат указала, что нынешняя команда, включая госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса, прилагает усилия для того, чтобы Украина и европейские союзники смогли занять конструктивную позицию за столом переговоров. Ортэгус напомнила, что Трамп изначально позиционировал себя как сторонника мирного решения конфликта, и текущая политика администрации направлена именно на достижение этой цели.
Коснувшись недавнего телефонного разговора Владимира Зеленского и европейских лидеров с американским президентом, Ортэгус расценила этот факт как подтверждение лидирующей роли Трампа в мирном процессе. По её мнению, нынешняя администрация демонстрирует то, что не удалось предыдущему руководству США и их европейским партнёрам за последние три года — реальные шаги к прекращению боевых действий.
Ортэгус, работающая в структуре Госдепартамента и курирующая ближневосточное направление, признала сложность поставленной задачи, но выразила уверенность в способности команды Трампа найти дипломатическое решение.
Ранее сообщалось, что США начнут обсуждение вывода своих войск из стран Европы в 2025 году.