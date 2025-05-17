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Госдеп: западная стратегия истощения России провалилась

Ортэгус отметила, что американский президент Дональд Трамп стремится содействовать достижению мира на Украине.

Источник: Аргументы и факты

По заявлениям представителей американской администрации, прежняя западная стратегия изматывания России в украинском конфликте оказалась неэффективной.

Как отметила Морган Ортэгус, заместитель специального посланника президента США, нынешнее руководство страны намерено сосредоточиться на мирном урегулировании.

В ходе комментария для Fox News Ортэгус подчеркнула, что администрация Дональда Трампа активно работает над созданием условий для переговорного процесса между Москвой и Киевом. По её словам, прежний подход, основанный на формуле «помощь Украине столько, сколько потребуется», не принёс желаемых результатов и не может рассматриваться как действенная стратегия против России.

Дипломат указала, что нынешняя команда, включая госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса, прилагает усилия для того, чтобы Украина и европейские союзники смогли занять конструктивную позицию за столом переговоров. Ортэгус напомнила, что Трамп изначально позиционировал себя как сторонника мирного решения конфликта, и текущая политика администрации направлена именно на достижение этой цели.

Коснувшись недавнего телефонного разговора Владимира Зеленского и европейских лидеров с американским президентом, Ортэгус расценила этот факт как подтверждение лидирующей роли Трампа в мирном процессе. По её мнению, нынешняя администрация демонстрирует то, что не удалось предыдущему руководству США и их европейским партнёрам за последние три года — реальные шаги к прекращению боевых действий.

Ортэгус, работающая в структуре Госдепартамента и курирующая ближневосточное направление, признала сложность поставленной задачи, но выразила уверенность в способности команды Трампа найти дипломатическое решение.

Ранее сообщалось, что США начнут обсуждение вывода своих войск из стран Европы в 2025 году.