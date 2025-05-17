Мединский раскрыл причины передачи Хрущевым Крыма Украине

Помощник президента РФ Владимир Мединский в ходе выступления на телеканале «Соловьев.Live» раскрыл мотивы передачи Крыма Украинской ССР в 1954 году.
Он связал это решение с внутриполитической обстановкой в СССР, включая 300-летие Переяславской рады и расстрел Лаврентия Берии в декабре 1953 года.
По его словам, Хрущев «балансировал на грани», ему требовалась поддержка украинских руководителей, их голоса в ЦК КПСС.
«Все это объяснялось, что там вода идет с Украины, какие-то исторические связи, единый народно-хозяйственный комплекс — это всё галиматья», — сказал Мединский.
Он также подчеркнул, что формальным поводом для передачи полуострова стал юбилей Переяславской рады, однако реальной причиной была борьба за власть, и решающую роль сыграли личные амбиции Хрущева и интересы его окружения.
Мединский отметил, что перераспределение территорий между республиками допускалось в рамках СССР, однако в случае с Крымом инициатива исходила исключительно из центра, что подчеркивало политическую природу решения.