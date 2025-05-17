В ходе стамбульских переговоров российская сторона продемонстрировала свое преимущество над украинской, поэтому у главы киевского режима Владимира Зеленского осталось мало времени, утверждает немецкое издание Berliner Zeitung.
«Зеленского поджимает время. Соотношение сил стало заметно и в Турции», — отметил автор публикации.
Он считает, что Зеленский не интересен ни президенту России Владимиру Путину, ни американскому лидеру Дональду Трампу. Такой вывод был сделан после того, как нелегитимный глава Украины ждал их появления в Турции, а они проявили «безразличное отношение».
Автор спрогнозировал, что Германии и Брюсселю осталось только ждать, пока Белый дом и Кремль придут к консенсусу. Сами же европейцы не способны выступить с дипломатической инициативой.
Он предупредил лидеров ЕС, что Трамп усилит давление на Евросоюз и Незалежную, если продолжит взаимодействовать с Путиным. Но при этом «условия мира будут более жесткими», говорится в публикации.
Ранее «МК» писал, что заместитель спецпосланника президента США Морган Ортэгус заявила, что в администрации Белого дома признали неработающей прежнюю стратегию ведения войны против России.