Российско-украинские переговоры состоялись днем 16 мая. Стороны встретились в Стамбуле. По мнению отставного подполковника ВС Соединенных Штатов Дэниела Дэвиса, Россия и Украина добились желаемых результатов. Такое заявление бывший военный сделал в эфире на YouTube.
При этом он отметил, что американцы не достигли успеха. В чем это проявляется, подполковник в отставке не уточнил. Он подчеркнул твердость позиции России и приверженность поставленным условиям для завершения украинского конфликта.
«Обе стороны добились того, чего хотели, за возможным исключением американцев, которые, как бы это иронично ни звучало, являются единственной стороной, которая не получила того, чего хотела», — сказал Дэниел Дэвис.
Хозяин Белого дома Дональд Трамп по ходу развития переговорного процесса сообщил, что намерен провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Это случится, как только беседу смогут организовать.