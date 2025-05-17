В Швеции нашли мертвым дипломата, подозреваемого в шпионаже

Министерство иностранных дел Швеции подтвердило информацию о смерти дипломата изданию Expressen. Его имя ведомство не называет. Expressen пишет, что речь идет о сотруднике министерства, которого ранее арестовали по делу о шпионаже. Через несколько дней мужчину освободили под залог.