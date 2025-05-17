FT: США и Евросоюз начали переговоры на фоне пошлин Трампа

Издание отмечает, что Еврокомиссия призывает страны ЕС сохранять сдержанность и не идти на поводу у американской стороны в стремлении к «быстрым победам». По словам главы торгового направления ЕК Сабин Вейэнд, некоторые пошлины, особенно в металлургическом и автомобильном секторах, вероятно, останутся в силе — США заинтересованы в возвращении этих отраслей на внутренний рынок.