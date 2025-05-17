FT: США и Евросоюз начали переговоры на фоне пошлин Трампа

США и Европейский союз начали активные переговоры по вопросам торговли на фоне введённых пошлин со стороны администрации Дональда Трампа. Как сообщает Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники, стороны впервые обменялись письменными предложениями, в которых обозначены ключевые темы — от таможенных сборов до цифровой торговли и инвестиционных возможностей.
Издание отмечает, что Еврокомиссия призывает страны ЕС сохранять сдержанность и не идти на поводу у американской стороны в стремлении к «быстрым победам». По словам главы торгового направления ЕК Сабин Вейэнд, некоторые пошлины, особенно в металлургическом и автомобильном секторах, вероятно, останутся в силе — США заинтересованы в возвращении этих отраслей на внутренний рынок.
Кроме того, торговый представитель США Джеймисон Грир ускорил темп переговоров, предупредив европейских дипломатов о растущем недовольстве Вашингтона отсутствием письменных предложений со стороны ЕС. Он дал понять, что в случае бездействия Трамп может полностью восстановить пошлины, введённые с 2 апреля, которые ранее были частично снижены в надежде на прогресс в переговорах.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о достижении соглашения с Китаем, согласно которому китайский рынок станет доступен для американских товаров.