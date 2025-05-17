Moody’s ухудшило долгосрочный рейтинг США до уровня Aa1

«Рейтинговое агентство Moody’s понизило долгосрочные рейтинги эмитента и старшие необеспеченные рейтинги Правительства Соединённых Штатов Америки (США) с Aaa до Aa1 и изменило прогноз с негативного на стабильный», — говорится в релизе от 16 мая.
Данное решение связано с ростом уровня государственного долга и увеличением процентных платежей. Эти показатели значительно превосходят аналогичные данные стран с таким же рейтингом.
Ранее бывший депутат Верховной рады Олег Царёв охарактеризовал результаты украинского социологического опроса как фикцию. По итогам исследования Владимиру Зеленскому «приписали» рейтинг доверия в 74% накануне встречи в Стамбуле. По мнению Царёва, проведение опросов в условиях военного положения на Украине вызывает обоснованный скепсис.