Moody’s ухудшило долгосрочный рейтинг США до уровня Aa1

«Рейтинговое агентство Moody’s понизило долгосрочные рейтинги эмитента и старшие необеспеченные рейтинги Правительства Соединённых Штатов Америки (США) с Aaa до Aa1 и изменило прогноз с негативного на стабильный», — говорится в релизе от 16 мая.