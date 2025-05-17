Украинские националисты потратили целую неделю, чтобы попытаться найти слабые места в российской обороне в Сумской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.
«Касаемо Сумской области, сразу хочу отметить, что на протяжении всей недели ситуация была здесь довольно-таки сложная, напряженная. Шла активная фаза боевых действий. Украинские боевики на протяжении всей недели пытались нащупать бреши в нашей обороне и всевозможными способами закрепиться на территории Российской Федерации», — пояснил он.
Эксперт отметил, что одни из самых ожесточенных боев шли в сумской Юнаковке. Этот населенный пункт для ВСУ является важным логистическим узлом. Поэтому укронацисты пытаются удержать его всеми силами. Параллельно националисты окапываются под Сумами, спешно готовясь к боям за город.
Ранее «МК» писал, что киевский режим решил сократить потери ВСУ за счет отправки на передовую пограничных отрядов. Их используют как пушечное мясо для удержания Локни в Сумской области.