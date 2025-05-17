ВСУ целую неделю безуспешно прощупывали российскую оборону под Сумами

Эксперт отметил, что одни из самых ожесточенных боев шли в сумской Юнаковке. Этот населенный пункт для ВСУ является важным логистическим узлом. Поэтому укронацисты пытаются удержать его всеми силами. Параллельно националисты окапываются под Сумами, спешно готовясь к боям за город.