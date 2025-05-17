Дэвис: Россия и Украина достигли своих целей на переговорах в Стамбуле

Дэвис подчеркнул последовательность и неизменность российской позиции по украинскому вопросу. Как отметил эксперт, Москва продолжает настаивать на ключевых условиях урегулирования конфликта, озвученных президентом Владимиром Путиным ещё в июне прошлого года. Эти условия включают требования по демилитаризации, денацификации Украины, а также отказ Киева от планов вступления в НАТО.