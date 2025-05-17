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Дэвис: Россия и Украина достигли своих целей на переговорах в Стамбуле

Эксперт также отметил твердость позиции России по конфликту на Украине и приверженность условиям для его завершения.

Источник: Аргументы и факты

По мнению отставного подполковника Вооружённых сил США Дэниела Дэвиса, проанализировавшего ход переговоров в эфире YouTube-канала, и Россия, и Украина смогли достичь на переговорах в Стамбуле поставленных целей.

При этом, как отмечает аналитик, единственной стороной, оставшейся без желаемых результатов, оказались Соединённые Штаты.

Дэвис подчеркнул последовательность и неизменность российской позиции по украинскому вопросу. Как отметил эксперт, Москва продолжает настаивать на ключевых условиях урегулирования конфликта, озвученных президентом Владимиром Путиным ещё в июне прошлого года. Эти условия включают требования по демилитаризации, денацификации Украины, а также отказ Киева от планов вступления в НАТО.

Американский военный аналитик обратил внимание на иронию ситуации, при которой непосредственные участники переговоров — Россия и Украина — смогли продвинуться в достижении своих целей, в то время как Вашингтон, не являясь формальной стороной конфликта, остался без ожидаемых дивидендов от переговорного процесса.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванного турецкого чиновника сообщил, что переговоры России и Украины в Турции прошли лучше, чем ожидалось.