Макрон: Трамп планирует обсудить с Россией итоги переговоров в Стамбуле

Выступая на пресс-конференции по завершении саммита Европейского политического сообщества в Албании, Макрон отметил, что Трамп планирует в ближайшие часы или дни связаться с российской стороной, чтобы уточнить детали стамбульских переговоров и попытаться продвинуть процесс вперёд.