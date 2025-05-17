Макрон: Трамп планирует обсудить с Россией итоги переговоров в Стамбуле

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп в скором времени намерен провести переговоры с представителями России, чтобы обсудить итоги прошедших консультаций в Стамбуле.
Выступая на пресс-конференции по завершении саммита Европейского политического сообщества в Албании, Макрон отметил, что Трамп планирует в ближайшие часы или дни связаться с российской стороной, чтобы уточнить детали стамбульских переговоров и попытаться продвинуть процесс вперёд.
Прямую трансляцию мероприятия вёл Елисейский дворец.
Напомним, встреча делегаций России и Украины состояалсь 16 мая в Стамбуле. Она продлилась чуть меньше двух часов и завершилась в 15:20 мск.