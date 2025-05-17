Орбан призвал лидеров Европы возобновить переговоры с Путиным

Ранее в Соединённых Штатах озвучили намерение изменить стратегию в отношении России, отказавшись от предыдущего подхода, основанного на «войне на истощение». Новая администрация Белого дома под руководством Дональда Трампа осознаёт неэффективность старых методов и активно стремится к организации дипломатических переговоров для достижения мира.