Трамп: у Зеленского сейчас нет козырей в переговорах по конфликту на Украине

Трамп раскритиковал возможности Зеленского.
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News выразил мнение, что у президента Украины Владимира Зеленского нет сильных аргументов для получения преимуществ в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает Fox News 16 мая.
«Я всегда говорил, что у него нет козырей, и у него не имеется козырей… честно, у него их нет», — заявил Дональд Трамп, комментируя позицию Владимира Зеленского на переговорах по урегулированию ситуации на Украине. Трамп добавил, что ему пришлось пройти тяжелое время с Зеленским на посту президента США и подчеркнул, что по-прежнему считает украинского лидера «величайшим торгашом в мире».
Также Трамп заявил, что встречу с президентом России Владимиром Путиным удастся спланировать и провести. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее говорил, что Трамп хочет говорить с Россией в ближайшее время.