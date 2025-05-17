Трамп: у Зеленского сейчас нет козырей в переговорах по конфликту на Украине

«Я всегда говорил, что у него нет козырей, и у него не имеется козырей… честно, у него их нет», — заявил Дональд Трамп, комментируя позицию Владимира Зеленского на переговорах по урегулированию ситуации на Украине. Трамп добавил, что ему пришлось пройти тяжелое время с Зеленским на посту президента США и подчеркнул, что по-прежнему считает украинского лидера «величайшим торгашом в мире».