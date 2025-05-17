Трамп объявил о введении мощных санкций против России в случае отсутствия сделки

В интервью телеканалу Fox News, вышедшем 16 мая, президент Соединенных Штатов заявил, что, по его мнению, президент Украины Владимир Зеленский располагает недостаточно вескими аргументами для получения преимуществ в ходе переговоров по мирному урегулированию конфликта. Помимо этого, Трамп выразил уверенность в возможности организации и проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что Трамп намерен в ближайшее время вступить в диалог с российской стороной.