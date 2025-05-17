Fox News: Трамп заявил, что уверен в успехе проведения встречи с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости проведения его личной встречи с президентом России Владимиром Путиным. На этот раз он выразил уверенность в том, что она состоится. Об этом Дональд Трамп сказал в интервью Fox News.
Он отметил, что важно всё спланировать. По словам хозяина Белого дома, сторонам это удастся. Он уверен в возможности грядущих переговоров с российским лидером.
«Я думаю, что мы заключим сделку, нам надо встретиться, полагаю, что мы, вероятно, это спланируем», — заключил Дональд Трамп.
Госсек США Марко Рубио заявил, что только личная встреча российского и американского лидеров позволит продвинуться в урегулировании конфликта. По его мнению, это — единственный шанс за разрешение кризиса.