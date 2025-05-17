Вучич: крупнейший обмен пленными — важный шаг в переговорах Москвы и Киева

Президент Сербии Александар Вучич выразил мнение, что соглашение между Россией и Украиной об обмене пленными по формуле «1000 на 1000» может свидетельствовать о начале конструктивного диалога между сторонами. По его словам, столь масштабный шаг внушает осторожный оптимизм и может стать основой для последующих переговорных инициатив.