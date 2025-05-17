Вучич: крупнейший обмен пленными — важный шаг в переговорах Москвы и Киева

Президент Сербии Александар Вучич выразил мнение, что соглашение между Россией и Украиной об обмене пленными по формуле «1000 на 1000» может свидетельствовать о начале конструктивного диалога между сторонами. По его словам, столь масштабный шаг внушает осторожный оптимизм и может стать основой для последующих переговорных инициатив.
Выступая на сербском телевидении после участия в VI саммите Европейского политического сообщества в Тиране, Вучич отметил, что внимательно следил за публичными выступлениями лидеров, в том числе Владимира Зеленского, Эмманюэля Макрона, Кира Стармера и Фридриха Мерца.
При этом сербский президент заявил, что не питает иллюзий относительно скорого завершения боевых действий. Свои оценки ситуации он дал скорее как аналитик, чем как глава государства.
Ранее глава российской делегации в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский анонсировал масштабный обмен пленными с Украиной по формуле «1000 на 1000». По словам Мединского, РФ удовлетворена результатом переговоров с украинской стороной.