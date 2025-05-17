ЦАХАЛ: Израиль в скором времени расширит операцию в секторе Газа

По информации государственной телерадиокомпании Kan, оперативный план предусматривает масштабную эвакуацию гражданского населения из северных районов Газы в южную часть анклава. Это позволит израильским войскам получить необходимое пространство для манёвра. В отличие от предыдущих ограниченных операций, на этот раз военные намерены закрепиться на освобождённых территориях по образцу зоны Рафаха, где ранее была создана буферная зона безопасности.