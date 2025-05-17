ЦАХАЛ: Израиль в скором времени расширит операцию в секторе Газа

Согласно официальному сообщению пресс-службы Армии обороны Израиля, в последние сутки были значительно усилены авиационные удары по территории сектора Газа.
Одновременно осуществляется мобилизация сухопутных подразделений для установления полного контроля над ключевыми районами палестинского анклава.
Как пояснили в военном ведомстве, данные действия представляют собой начальную фазу ранее объявленной операции «Колесницы Гидеона». Основными задачами предстоящего наступления обозначены освобождение израильских заложников и нейтрализация боевых структур ХАМАС.
По информации государственной телерадиокомпании Kan, оперативный план предусматривает масштабную эвакуацию гражданского населения из северных районов Газы в южную часть анклава. Это позволит израильским войскам получить необходимое пространство для манёвра. В отличие от предыдущих ограниченных операций, на этот раз военные намерены закрепиться на освобождённых территориях по образцу зоны Рафаха, где ранее была создана буферная зона безопасности.
Особое внимание уделяется предотвращению возможного восстановления боевых структур ХАМАС на очищенных территориях. Военное командование подчёркивает, что действия Армии обороны Израиля направлены на защиту гражданского населения и полное выполнение поставленных стратегических задач.
Ранее Армия обороны Израиля ликвидировала одного из ключевых финансистов движения ХАМАС в секторе Газа.