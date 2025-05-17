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«Хорошая новость»: Вучич оценил российско-украинские переговоры в Стамбуле

Президент Сербии Александр Вучич назвал договорённость об обмене пленными между Россией и Украиной, достигнутую на переговорах в Стамбуле, важным шагом к началу диалога. Возвращение на родину тысячи российских и украинских военнопленных он расценил как позитивный сигнал, который может привести к новым результатам.

Источник: Life.ru

«Это хорошая новость, значит — они начали разговаривать. Значит, дойдёт и до каких-то других результатов», — заявил Вучич в эфире TV Pink.

Однако сербский лидер выразил сомнения в скором завершении конфликта. По его мнению, российская сторона, осознавая своё преимущество на поле боя, стремится укрепить свои позиции перед дальнейшими переговорами.

Напомним, 16 мая в Стамбуле состоялись переговоры между Россией и Украиной, которые первоначально были запланированы на 15 мая. Делегацию России, состоящую из 11 человек, возглавил Владимир Мединский, в то время как украинскую сторону представлял министр обороны Рустем Умеров с командой из 12 участников. Встреча продолжалась примерно два часа.