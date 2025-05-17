«Хорошая новость»: Вучич оценил российско-украинские переговоры в Стамбуле

«Это хорошая новость, значит — они начали разговаривать. Значит, дойдёт и до каких-то других результатов», — заявил Вучич в эфире TV Pink.
Однако сербский лидер выразил сомнения в скором завершении конфликта. По его мнению, российская сторона, осознавая своё преимущество на поле боя, стремится укрепить свои позиции перед дальнейшими переговорами.
Напомним, 16 мая в Стамбуле состоялись переговоры между Россией и Украиной, которые первоначально были запланированы на 15 мая. Делегацию России, состоящую из 11 человек, возглавил Владимир Мединский, в то время как украинскую сторону представлял министр обороны Рустем Умеров с командой из 12 участников. Встреча продолжалась примерно два часа.