«Хорошая новость»: Вучич оценил российско-украинские переговоры в Стамбуле

Напомним, 16 мая в Стамбуле состоялись переговоры между Россией и Украиной, которые первоначально были запланированы на 15 мая. Делегацию России, состоящую из 11 человек, возглавил Владимир Мединский, в то время как украинскую сторону представлял министр обороны Рустем Умеров с командой из 12 участников. Встреча продолжалась примерно два часа.