Трамп отверг версию о недостаточной вовлеченности России в переговоры в Стамбуле

Трамп уточнил, что без него самого сделки не будет.
Руководство России активно участвует в переговорах по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, опровергая предположение о том, что Москва не достаточно вовлечена в переговоры.
«Что ж, он [президент России Владимир Путин] за столом переговоров. Он хотел эту встречу», — сказал Трамп в ответ на слова ведущего о том, что президента России не было на переговорах в Турции. Также американский президент добавил, что без него «не будет сделки».
Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер выразил уверенность, что такие переговоры могут привести к соглашению о прекращении огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия настроена на серьезный поиск долгосрочного мирного урегулирования и видит своими целями устранение первопричин конфликта, а также обеспечение собственных интересов в ходе диалога с Украиной.