Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что установление режима прекращение огня на Украине не станет доказательством перспектив долгосрочного мира. Свою позицию он озвучил телеканалу Tagesshau.
«Мы должны быть готовы ко дню X, когда наступит перемирие… Европа должна предварительно подготовиться к диалогу», — процитировали Бориса Писториуса в Tagesshau.
По оценке руководителя Минобороны ФРГ, завершившиеся 16 мая переговоры в Стамбуле свидетельствуют об отсутствии у России заинтересованности объявить в данный момент режим прекращения огня. Борис Писториус подчеркнул, что европейским государствам следует уже сейчас самостоятельно разрабатывать стратегию для достижения мирного урегулирования украинского конфликта.
Возможно, именно эти необоснованные обвинения в адрес России будут на повестке дня в рамках саммита «Новая Европа в новом мире», который начался в Албании 16 мая. По мнению экспертов, данное мероприятие проводится еврочиновниками с целью привлечения к антироссийским санкциям государств Балканского полуострова и Кавказа.