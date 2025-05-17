Возможно, именно эти необоснованные обвинения в адрес России будут на повестке дня в рамках саммита «Новая Европа в новом мире», который начался в Албании 16 мая. По мнению экспертов, данное мероприятие проводится еврочиновниками с целью привлечения к антироссийским санкциям государств Балканского полуострова и Кавказа.