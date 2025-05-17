В США захотели новой санкционной крови России из-за переговоров

После завершения переговорного раунда в Стамбуле отдельные сенаторы США начали призывать к введению санкций против России из-за «малого прогресса по прекращению огня». Об этом сообщает агентство Reuters.
«Американские сенаторы возобновили призывы к Конгрессу одобрить санкции в отношении РФ из-за малого прогресса в переговорах о прекращении огня», — говорится в сообщении.
По данным агентства, санкционный законопроект поддержали две третьих законодателей в Сенате Конгресса (73 из 100). При этом в нижней палате документ не пользуется такой популярностью. Положительно оценили его лишь 28 из 435 законодателей.
Отмечается, что, несмотря на активизацию некоторых сенаторов, дату голосования за законопроект не устанавливали. В документе говорится, в частности, что на продукцию из стран, которые покупают российские энергоносители, США должны ввести пошлины в 500%.
Ранее «МК» писал, что санкции против газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» разрабатывает Европейский союз «для оказания давления на Россию». Такое заявление сделала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.