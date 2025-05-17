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Орбан призвал ЕС к прямым переговорам с Путиным для установления мира

Без этого будет невозможно достичь мира, убежден премьер Венгрии.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что достижение мира на Украине невозможно без участия европейских лидеров в диалоге с российским президентом Владимиром Путиным.

По его мнению, ограничиваться только российско-украинскими переговорами — ошибочно, так как ключевые решения требуют более широкого формата.

В опубликованном на официальной правительственной странице заявлении Орбан подчеркнул неизбежность переговоров между руководством ЕС и российским лидером. Он также обратил внимание на необходимость европейским странам определиться со своей позицией: вести диалог с Москвой самостоятельно или ждать, пока это сделают США.

Ранее венгерский премьер не раз предостерегал, что без активного участия Евросоюза в переговорном процессе основные вопросы послевоенного урегулирования могут быть решены исключительно между Россией и Соединёнными Штатами, оставив европейцев без влияния на ключевые решения.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп в скором времени намерен провести переговоры с представителями России, чтобы обсудить итоги прошедших консультаций в Стамбуле.