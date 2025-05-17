Орбан призвал ЕС к прямым переговорам с Путиным для установления мира

В опубликованном на официальной правительственной странице заявлении Орбан подчеркнул неизбежность переговоров между руководством ЕС и российским лидером. Он также обратил внимание на необходимость европейским странам определиться со своей позицией: вести диалог с Москвой самостоятельно или ждать, пока это сделают США.