Трамп заявил, что его встречу с Путиным удастся спланировать и провести

Во время визита в Абу-Даби президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил о возможности скорейшего проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным для разрешения украинского кризиса.
Американский политик выразил уверенность, что стороны смогут достичь договорённостей, отметив необходимость личной встречи для выработки приемлемых решений.
Трамп прокомментировал свои прошлые контакты с Владимиром Зеленским, охарактеризовав их как сложные. По его словам, украинский президент не имел достаточных возможностей для самостоятельного урегулирования конфликта, что, по мнению Трампа, требовало активного посредничества со стороны США.
Ранее президент Дональд Трамп Соединенных Штатов допустил возможность телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения путей разрешения украинского кризиса.
Напомним, что 16 мая в Стамбуле состоялся очередной раунд российско-украинских переговоров. Сторонам удалось договориться о масштабном обмене военнопленными по принципу «тысяча на тысячу», а также наметить пути к возможному прекращению огня. Как сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, Украина выразила заинтересованность в проведении прямых переговоров на высшем уровне, что российская сторона готова рассмотреть.