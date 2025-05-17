Трамп заявил, что его встречу с Путиным удастся спланировать и провести

Напомним, что 16 мая в Стамбуле состоялся очередной раунд российско-украинских переговоров. Сторонам удалось договориться о масштабном обмене военнопленными по принципу «тысяча на тысячу», а также наметить пути к возможному прекращению огня. Как сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, Украина выразила заинтересованность в проведении прямых переговоров на высшем уровне, что российская сторона готова рассмотреть.