Косачев: факт переговоров в Стамбуле является победой российской дипломатии

Парламентарий охарактеризовал достигнутые договорённости — включая соглашение об обмене пленными и продолжении переговорного процесса — как оптимальный результат в сложившихся условиях. Он предложил оценивать эти итоги не через призму немедленного мирного урегулирования, а в сравнении с полным отсутствием диалога, которое наблюдалось до 16 мая.