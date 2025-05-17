Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал состоявшиеся в Стамбуле российско-украинские переговоры значимым достижением, прежде всего, российской дипломатии.
В интервью aif.ru политик подчеркнул, что успех стал возможен благодаря сочетанию дипломатических усилий и текущих военных преимуществ России, которые вынуждают противоположную сторону идти на диалог.
Парламентарий охарактеризовал достигнутые договорённости — включая соглашение об обмене пленными и продолжении переговорного процесса — как оптимальный результат в сложившихся условиях. Он предложил оценивать эти итоги не через призму немедленного мирного урегулирования, а в сравнении с полным отсутствием диалога, которое наблюдалось до 16 мая.
Косачев прокомментировал заявление «Нью-Йорк Таймс» о победе Владимира Путина, уточнив, что успех принадлежит всем сторонникам подлинно устойчивого и справедливого мира. При этом он отметил ведущую роль российского президента в мирных инициативах.
Особую озабоченность, по словам сенатора, вызывает сохраняющаяся деструктивная позиция оппонентов России, которые вместо поиска компромиссов продолжают попытки втянуть страну в ловушки, дискредитировать её мирные намерения и максимально ослабить, не считаясь с человеческими жертвами на Украине. Косачев также указал на настойчивые попытки вовлечь США в конфликт на стороне Киева.
Политик раскритиковал подход украинской делегации, пытавшейся свести переговоры к ультимативному требованию перемирия. По его мнению, Киев пошёл на диалог лишь под давлением американских партнёров, опасаясь потерять их поддержку при отказе от переговорного процесса.
Ранее отставной подполковник Вооружённых сил США Дэниел Дэвис выразил мнение, что Россия и Украина достигли своих целей на переговорах в Стамбуле.