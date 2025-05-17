Трамп выразил уверенность в будущей встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп подтвердил уверенность в проведении переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью Fox News, подчеркнув свою ключевую роль в урегулировании украинского кризиса.
«Без моего участия соглашение невозможно. Нам необходимо провести встречу, и я уверен, что договорюсь об этом», — отметил Трамп. Ранее в пятницу американский лидер заявил о намерении организовать диалог с Путиным.
«Думаю, мы сможем разрешить украинский вопрос — хотя гарантий нет. Но как минимум станет яснее ситуация», — добавил он журналистам на борту президентского самолета перед вылетом из ОАЭ.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о подготовке саммита в ближайшее время. По его словам, конкретные сроки и повестка встречи пока не обсуждались на уровне обеих сторон.
Перед этим издание The Wall Street Journal (WSJ) писало, что президент США Дональд Трамп, по-видимому, пришел к выводу, что для мирного урегулирования нужен не новый виток давления, а проведение саммита с российским коллегой Владимиром Путиным. По мнению авторов материала, такой вывод Трамп сделал, несмотря на то, что официальные лица США результатами переговоров в Стамбуле выразили разочарование. Ранее Трамп заявил, что может позвонить Путину, чтобы обсудить прекращение военных действий на Украине.