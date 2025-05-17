Трамп выразил уверенность в будущей встрече с Путиным

Перед этим издание The Wall Street Journal (WSJ) писало, что президент США Дональд Трамп, по-видимому, пришел к выводу, что для мирного урегулирования нужен не новый виток давления, а проведение саммита с российским коллегой Владимиром Путиным. По мнению авторов материала, такой вывод Трамп сделал, несмотря на то, что официальные лица США результатами переговоров в Стамбуле выразили разочарование. Ранее Трамп заявил, что может позвонить Путину, чтобы обсудить прекращение военных действий на Украине.