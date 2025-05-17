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Зеленского, генсека НАТО и лидеров ЕС изобразили детьми для видеоролика

В рамках нового мероприятия Европейского политического сообщества, которое началось 16 мая в Республики Албания, гостям продемонстрировали необычный видеоролик.

В рамках нового мероприятия Европейского политического сообщества, которое началось 16 мая в Республики Албания, гостям продемонстрировали необычный видеоролик. Китайский телеканал CGTN уже выложил на своем аккаунте в соцсети Х необрезанную версию.

Авторы видео изобразили ведущих европейских функционеров в образах улыбающихся детей. Все «крошечные политики» по очереди говорили «Добро пожаловать в Албанию».

В видеоролик попали лидер Франции Эммануэль Макрон, генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, а также руководитель еврокомиссаров Урсула фон дер Ляйен. По какой-то причине среди наиболее важных политиков Европы оказался и главарь киевского режима Владимир Зеленский, также представленный в образе «маленького человека».

По всей видимости, его присутствие в этом милом ролике с детьми дает подсказку относительно основной цели нового мероприятия ЕПС. По мнению аналитиков, проходящий с 16 мая саммит направлен на привлечение к антироссийской политике лидеров стран Балканского полуострова, Молдавии, Турции и государств кавказского региона.