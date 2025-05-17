Зеленского, генсека НАТО и лидеров ЕС изобразили детьми для видеоролика

По всей видимости, его присутствие в этом милом ролике с детьми дает подсказку относительно основной цели нового мероприятия ЕПС. По мнению аналитиков, проходящий с 16 мая саммит направлен на привлечение к антироссийской политике лидеров стран Балканского полуострова, Молдавии, Турции и государств кавказского региона.