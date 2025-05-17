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Трамп: Ближний Восток был очень важным регионом, склонявшимся в сторону КНР

По оценке США, эта тенденция обусловлена энергетическими интересами Пекина.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп в интервью Fox News подчеркнул исключительную геополитическую важность Ближневосточного региона.

По его оценке, в последние годы наблюдалась устойчивая тенденция смещения стран региона в орбиту китайского влияния, что было обусловлено энергетическими интересами Пекина.

Экс-президент США отметил, что Китай активно стремился закрепиться в этом стратегическом регионе, рассматривая его как ключ к решению своих энергетических проблем. Однако, как заверил Трамп, в настоящее время эта тенденция была переломлена.

Охарактеризовав Ближний Восток как «энергетическую столицу мира», американский политик акцентировал внимание на огромных запасах углеводородов и других критически важных ресурсов, сосредоточенных в регионе. По его мнению, это делает Ближний Восток ареной особого внимания ведущих мировых держав.

Ранее сообщалось, как в Эр-Рияде у медиацентра около Королевского дворца специально к приезду главы США Дональда Трампа установили передвижной McDonald s.

13 мая Трамп прибыл в Саудовскую Аравию с первым официальным визитом после вступления в должность президента США.