Трамп: Ближний Восток был очень важным регионом, склонявшимся в сторону КНР

Американский лидер Дональд Трамп в интервью Fox News подчеркнул исключительную геополитическую важность Ближневосточного региона.
По его оценке, в последние годы наблюдалась устойчивая тенденция смещения стран региона в орбиту китайского влияния, что было обусловлено энергетическими интересами Пекина.
Экс-президент США отметил, что Китай активно стремился закрепиться в этом стратегическом регионе, рассматривая его как ключ к решению своих энергетических проблем. Однако, как заверил Трамп, в настоящее время эта тенденция была переломлена.
Охарактеризовав Ближний Восток как «энергетическую столицу мира», американский политик акцентировал внимание на огромных запасах углеводородов и других критически важных ресурсов, сосредоточенных в регионе. По его мнению, это делает Ближний Восток ареной особого внимания ведущих мировых держав.
Ранее сообщалось, как в Эр-Рияде у медиацентра около Королевского дворца специально к приезду главы США Дональда Трампа установили передвижной McDonald s.
13 мая Трамп прибыл в Саудовскую Аравию с первым официальным визитом после вступления в должность президента США.