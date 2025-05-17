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«Если придется»: Трамп уклончиво ответил на вопрос о новых санкциях против РФ

Американский лидер Дональд Трамп в ходе нового интервью выразил готовности ввести новые экономические рестрикции в отношении России.

Американский лидер Дональд Трамп в ходе нового интервью выразил готовности ввести новые экономические рестрикции в отношении России.

«…Если придется. Я бы предпочел не прибегать к этому», — ответил Дональд Трамп корреспонденту Fox News на вопрос о новых антироссийских санкциях.

Данное заявление хозяин Белого дома сделал спустя несколько часов после завершения переговоров делегации РФ и представителей киевской клики в Стамбуле. Согласно информации инсайдеров, эта первая прямая с 2022 года двусторонняя консультация укрепила желание Дональда Трампа провести личную встречу с Президентом Владимиром Путиным.

В свою очередь, с похожим сообщением уже выступил и лидер Франции Эммануэль Макрон. По его данным, глава Овального кабинета собирается провести переговоры с представителями России «в ближайшие дни».