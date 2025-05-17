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Трамп: у Зеленского нет козырей в переговорах по урегулированию на Украине

По мнению Трампа, у украинского политика отсутствуют реальные рычаги влияния.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский в настоящее время не располагает сильными аргументами в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

По мнению Трампа, у украинского политика отсутствуют реальные рычаги влияния.

«Я всегда говорил, что у него нет козырей, и у него не имеется козырей… честно, у него их нет», — подчеркнул Трамп, комментируя текущую ситуацию вокруг возможных мирных переговоров.

Он также выразил сомнение в способности Зеленского повлиять на ход переговоров без весомых позиций.

Ранее Трамп допустил возможность телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения путей разрешения украинского кризиса.