Трамп: у Зеленского нет козырей в переговорах по урегулированию на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский в настоящее время не располагает сильными аргументами в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.
По мнению Трампа, у украинского политика отсутствуют реальные рычаги влияния.
«Я всегда говорил, что у него нет козырей, и у него не имеется козырей… честно, у него их нет», — подчеркнул Трамп, комментируя текущую ситуацию вокруг возможных мирных переговоров.
Он также выразил сомнение в способности Зеленского повлиять на ход переговоров без весомых позиций.
Ранее Трамп допустил возможность телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения путей разрешения украинского кризиса.