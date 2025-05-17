Трамп назвал невозможной сделку по Украине без его участия

«Я чувствовал, что встречи (России и Украины в Стамбуле, — “Ъ”) без меня не может быть. Я не думаю, что без меня будет сделка, потому что с обеих сторон очень много ненависти. У нас хорошие отношения с Путиным. Думаю, у нас получится достичь сделки. Мы должны встретиться, и, скорее всего, запланируем это», — сказал Дональд Трамп в интервью Fox News.