Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На саммите в Тиране европейских лидеров изобразили в виде детей

Дети в костюмах приветствовали гостей фразой «Добро пожаловать в Албанию» на разных языках.

Источник: Аргументы и факты

Во время саммита Европейского политического сообщества в Тиране лидерам европейских стран продемонстрировали шуточный видеоролик, в котором они были изображены в образе младенцев.

Дети в костюмах, улыбаясь, приветствовали гостей фразой «Добро пожаловать в Албанию» на различных языках. Это необычное представление вызвало улыбки и смех у присутствующих в зале глав государств и организаций.

Мероприятие состоялось 16 мая в столице Албании и собрало представителей 47 государств. В числе участников — как страны Европейского союза, так и кандидаты на вступление в объединение.

Ранее врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов заявил, что выражение лиц и поведение премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Польши Дональда Туска в ходе саммита европейских лидеров в Албании говорят о внутреннем напряжении, растущем раздражении и отсутствии единства среди участников.