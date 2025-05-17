На саммите в Тиране европейских лидеров изобразили в виде детей

Во время саммита Европейского политического сообщества в Тиране лидерам европейских стран продемонстрировали шуточный видеоролик, в котором они были изображены в образе младенцев.
Дети в костюмах, улыбаясь, приветствовали гостей фразой «Добро пожаловать в Албанию» на различных языках. Это необычное представление вызвало улыбки и смех у присутствующих в зале глав государств и организаций.
Мероприятие состоялось 16 мая в столице Албании и собрало представителей 47 государств. В числе участников — как страны Европейского союза, так и кандидаты на вступление в объединение.
Ранее врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов заявил, что выражение лиц и поведение премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Польши Дональда Туска в ходе саммита европейских лидеров в Албании говорят о внутреннем напряжении, растущем раздражении и отсутствии единства среди участников.