В США придадут огласке телефонные разговоры Байдена

Нынешняя администрация главы Белого дома Дональда Трампа собирается придать огласке содержание разговоров предшественника Джо Байдена со спецпрокурором Хёром, хранящиеся в аудиозаписях. Об этом сообщает газета The New York Times.
Записи касаются показаний Байдена по делу о незаконном хранении секретных документов. В ходе допроса выяснилось, что экс-президента имеются значительные проблемы с памятью. Он не мог вспомнить эпизоды своей биографии.
Администрация Байдена не стала обнародовать подобные записи, заявляя, что это создаст прецедент для будущих расследований. В итоге Хёр не стал предъявлять Байдену обвинения, хотя на то были веские аргументы.
О том, что Байден хранил секретные документы, стало известно в начале 2023 года. Они относились к периоду, когда он занимал пост вице-президента.
Ранее «МК» писал, что бывший президент США демократ Джо Байден не узнал Джорджа Клуни, когда тот прибыл на рекордный сбор средств в июне 2024 года, который кинозвезда проводила совместно.