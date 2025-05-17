NYT: Переговоры с Украиной в Стамбуле стали тактической победой России

Издание отмечает, что никто не ожидал значительных прорывов на переговорах. Даже президент США Дональд Трамп, который изначально поддерживал эти усилия, выражал скептицизм. Авторы пишут, что встреча стала выигрышем для президента России Владимира Путина. Переговоры прошли без договорённости о прекращении огня, на чём настаивали Украина и её западные союзники.