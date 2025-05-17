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«Для переговоров»: в Конгрессе США признали заморозку киберопераций против РФ

Член комитета по вооруженным силам американского Конгресса Дон Бэкон признал произошедшую в феврале 2025 года заморозку антироссийской деятельности Киберкомандования страны.

Член комитета по вооруженным силам американского Конгресса Дон Бэкон признал произошедшую в феврале 2025 года заморозку антироссийской деятельности Киберкомандования страны. Его слова приводит журнал Politico.

«Я вникал во все это. Была однодневная пауза, которая типична для переговоров…», — процитировали Дона Бэкона в Politico.

В свою очередь, вскоре после начавшегося в Соединенных Штатах скандала функционеры Пентагона заявили, что никогда не прекращали киберопераций против России.

Однако, несмотря ни на какие «однодневные паузы», антироссийская риторика военного крыла США продолжается. В середине мая текущего года руководитель Северного командования Американской Армии допустил начало войны с Россией из-за украинского кризиса.