The Telegraph: украинские чиновники не спят, боясь встречи Путина и Трампа

«По этой причине [из-за возможной встречи Путина и Трампа] украинские чиновники больше всего теряют сон. На такой встрече Путин завладел бы безраздельным вниманием Трампа без посредника, который мог бы отстаивать их интересы», — пишет The Telegraph. В материале отмечается, что власти Украины опасаются: Трамп, который инстинктивно более благосклонен к России, может пойти на сделку, которая будет представлена Киеву как свершившийся факт.