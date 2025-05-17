Франция подала иск против Ирана в суд ООН

40-летняя Сесиль Колер и 70-летний Жак Пари в 2022 году отправились в Иран в качестве туристов. В последний день поездки, 7 мая, их задержали. Власти Франции называют Сесиль Колер и Жака Пари государственными заложниками. France 24 уточняет, что арестованных французов содержат в тегеранской тюрьме Эвин в секции для политических заключенных.