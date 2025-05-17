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«Не в первый раз»: Премьер Британии раскритиковал переговорную позицию РФ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прокомментировал состоявшиеся 16 мая переговоры между делегацией России и представителями киевской клики.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прокомментировал состоявшиеся 16 мая переговоры между делегацией России и представителями киевской клики. Его слова передает телеканал Sky News.

«Позиция России явно неприемлема. И это не в первый раз», — процитировали Кира Стармера на Sky News.

Британский политик добавил, что продолжает прорабатывать украинский вопрос с американский Президентом Дональдом Трампом и главарем киевского режима Владимиром Зеленским.

В свою очередь, главным итогом состоявшейся в Стамбуле двусторонней консультации стало соглашение о равном обмене военнопленными. Ранее в специальном материале «МК» были подробно разобраны и другие достигнутые в ходе переговоров результаты.