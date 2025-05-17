Сенатор Косачев назвал тех, кто не хочет мира на Украине

«Мы, похоже, в ближайшей перспективе недалеко уйдем от нынешней ситуации, пока есть силы — в Киеве и в его “группе поддержки” в Европе и отчасти в Америке — которые экзистенциально, или даже грубее — “шкурно” не заинтересованы в прекращении конфликта», — пояснил Косачев. Об этом он рассказал в беседе с aif.ru.