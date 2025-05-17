Сенатор Косачев уверен, что Киев и некоторые представители из США и Европы не хотят мира на Украине.
На Украине и среди ее западных союзников, причем как в Европе, так и США, существуют силы, не заинтересованные в прекращении конфликта. Об этом рассказал журналистам заместитель председателя Совфеда Константин Косачев.
«Мы, похоже, в ближайшей перспективе недалеко уйдем от нынешней ситуации, пока есть силы — в Киеве и в его “группе поддержки” в Европе и отчасти в Америке — которые экзистенциально, или даже грубее — “шкурно” не заинтересованы в прекращении конфликта», — пояснил Косачев. Об этом он рассказал в беседе с aif.ru.
Сенатор отметил, что попытки украинской делегации на переговорах в Стамбуле свести обсуждение исключительно к вопросу «перемирие или ничего» были не только ожидаемыми, но и крайне деструктивными. По словам Косачева, Киев предпринимал аналогичные шаги и до начала переговоров, однако вынужден был приступить к диалогу под давлением со стороны Вашингтона, поскольку риск утраты поддержки США оказался слишком высок.
Заместитель председателя Совета Федерации также подчеркнул, что европейские страны рассчитывают на тактику «перетягивания Трампа» на свою сторону. Однако подобный подход, по его словам, не вызывает особого одобрения у американского лидера.
Ранее государственный секретарь США Марко Рубио призвал Россию и Украину представить конкретные предложения по урегулированию конфликта, пригрозив, что в случае отсутствия прогресса Вашингтон откажется от роли посредника. Российская сторона, в свою очередь, заявила о готовности к диалогу без предварительных условий. Именно поэтому Россия по итогу инициировала переговоры в Стамбуле, которые состоялись накануне. В ходе них Трамп отметил, что РФ активно участвует в переговорах по урегулированию ситуации на Украине.