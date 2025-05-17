Сенатор Косачев заявил о деструктивной позиции Киева и его союзников: о переговорных перспективах

Украинские и европейские представители, не настроенные на мирное урегулирование конфликта, не позволят в ближайшее время далеко продвинуться в переговорном процессе Москвы и Киева. Они всё ещё сохраняют деструктивную позицию. Так выразился в беседе с aif.ru сенатор Константин Косачев.