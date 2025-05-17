Украинские и европейские представители, не настроенные на мирное урегулирование конфликта, не позволят в ближайшее время далеко продвинуться в переговорном процессе Москвы и Киева. Они всё ещё сохраняют деструктивную позицию. Так выразился в беседе с aif.ru сенатор Константин Косачев.
Он считает, что союзники Киева пытаются ослабить Москву и дискредитировать ее мирные намерения. Кроме того, отметил сенатор, они по-прежнему нацелены на вовлечение Вашингтона в конфликт. Украинцы и европейцы хотят, чтобы США напрямую выступали за сторону Киева.
Помимо прочего, Константин Косачев осудил членов украинской делегации. Он подчеркнул, что представители от Киева пытались свести беседу к ультимативному требованию перемирия. При этом, по словам сенатора, Украина пошла на диалог с Россией только под давлением партнеров из США. Так Киев якобы может рассчитывать на поддержку Вашингтона, заключил Константин Косачев.
В США считают, что переговоры в Стамбуле прошли успешно. Российская и украинская стороны добились желаемых результатов. При этом, по мнению отставного подполковника ВС США Дэниела Дэвиса, американцы не достигли успеха.