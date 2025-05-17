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Ким Чен Ын призвал войска КНДР быть готовыми к войне

Ким Чен Ын проверил боеготовность авиационных частей КНА.

Источник: Аргументы и факты

Глава КНДР лично инспектировал учения авиационного полка, входящего в состав первой гвардейской авиадивизии вооружённых сил страны. Согласно информации Центрального телеграфного агентства Кореи, в ходе проверки боевой подготовки отрабатывались комплексные действия различных родов войск.

В рамках учений были задействованы не только авиационные подразделения, но и расчёты зенитно-ракетных комплексов, радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы. Особое внимание уделялось отработке перехвата современных угроз, включая крылатые ракеты и ударные беспилотные летательные аппараты.

Значимым элементом проверки стали испытания новейшего авиационного вооружения — дальнобойной планирующей авиабомбы с системой наведения. По итогам инспекции верховный главнокомандующий потребовал от всех подразделений кардинально усилить боевую подготовку, поддерживая постоянную готовность к возможным боевым действиям.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что без сомнений поможет России в случае нападения «американских и западных приспешников».