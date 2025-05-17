Ким Чен Ын призвал войска КНДР быть готовыми к войне

В рамках учений были задействованы не только авиационные подразделения, но и расчёты зенитно-ракетных комплексов, радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы. Особое внимание уделялось отработке перехвата современных угроз, включая крылатые ракеты и ударные беспилотные летательные аппараты.