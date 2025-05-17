Киевские элиты страдают из-за бессонницы, находясь в ожидании еще несогласованных прямых переговоров Президентов Дональда Трампа и Владимира Путин. С таким заявлением выступило британское издание The Telegraph.
«…На такой встрече Путин завладел бы безраздельным вниманием Трампа без посредника, который мог бы отстаивать их интересы», — отметил автор материала.
Как отметили в Telegraph, предполагаемая прямая беседа двух лидеров стала главной причиной продолжающейся бессонницы функционеров киевского режима. В издании добавили, что из-за «инстинктивной» предрасположенности к России Дональд Трамп может заключить соглашение, которое будет выгодно именно ей.
В свою очередь, в начале мая текущего года на хроническую инсомнию пожаловался и сам лидер США. По словам Дональда Трампа, он стал плохо спать из-за постоянных неудачных попыток урегулировать украинский кризис.