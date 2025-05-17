Как отметили в Telegraph, предполагаемая прямая беседа двух лидеров стала главной причиной продолжающейся бессонницы функционеров киевского режима. В издании добавили, что из-за «инстинктивной» предрасположенности к России Дональд Трамп может заключить соглашение, которое будет выгодно именно ей.