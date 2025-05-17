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Трамп утверждает, что предпочел бы не вводить санкции против России

Трамп подчеркнул, что санкции могут быть применены в случае необходимости.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что при определённых обстоятельствах не исключает возможности введения санкций против России, однако рассматривает это как нежелательный шаг.

В интервью телеканалу Fox News он отметил, что санкции могут быть применены в случае необходимости. Тем не менее, Трамп подчеркнул, что в идеале хотел бы избежать подобных мер.

«Я бы предпочел не прибегать к этому», — сказал американский лидер.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что новый пакет санкций против России будет утвержден 20 мая в Брюсселе.