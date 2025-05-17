Трамп утверждает, что предпочел бы не вводить санкции против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что при определённых обстоятельствах не исключает возможности введения санкций против России, однако рассматривает это как нежелательный шаг.
В интервью телеканалу Fox News он отметил, что санкции могут быть применены в случае необходимости. Тем не менее, Трамп подчеркнул, что в идеале хотел бы избежать подобных мер.
«Я бы предпочел не прибегать к этому», — сказал американский лидер.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что новый пакет санкций против России будет утвержден 20 мая в Брюсселе.